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Türk bayrağını çöpe atan kadından skandal sözler

13.07.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan 38 yaşındaki Merve D., adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolüne getirilen Merve D., “Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” dedi.

Türk bayrağını çöpe atan kadından skandal sözler

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan kadın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen polis, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen şüpheli Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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SAVCILIKTA İFADE VERMEK İSTEDİ

Emniyete götürülen Merve D.’nin, ifadesini savcılıkta vermeyi talep ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünün ardından Merve D., adliyeye sevk edildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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adli kontrol ile serbest bırakırsanız hakkım haram olsum

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