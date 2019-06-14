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Türk bayrağını düzelten 4 öğrenci, kol saati ile ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokağa asılan Türk bayrağının iş yerinin tabelasına dolandığını fark eden ve birbirlerinin omzuna çıkarak, süpürge yardımı ile bayrağı düzelten yaşları 16 ile 18 arasındaki 4 lise öğrencisi, Kaymakam İbrahim Küçük tarafından birer kol saati ile ödüllendirildi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokağa asılan Türk bayrağının iş yerinin tabelasına dolandığını fark eden ve birbirlerinin omzuna çıkarak, süpürge yardımı ile bayrağı düzelten yaşları 16 ile 18 arasındaki 4 lise öğrencisi, Kaymakam İbrahim Küçük tarafından birer kol saati ile ödüllendirildi.
Nazillili 4 lise öğrencisi, geçen 13 Mart Çarşamba günü Altıntaş Mahallesi'nde bir iş yerinin tabelasına dolanan Türk bayrağını düzeltti. Birbirlerinin omuzlarının üzerine çıkarak süpürge yardımıyla bayrağı düzelten Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Alihan Atmaca (18) ve İsmail Dalfidan (18), Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi Yunus Emre Turgut (17) ile Nazilli Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Halit Gönel'i (16) bu örnek davranışı görenlerin takdirini kazandı. O onların fotoğrafı sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, yaşananların ilçede duyulmasının ardından bayrak sevgisi ve örnek davranışları nedeniyle bu 4 öğrenciyi, dün (perşembe) makamında ağırladı, birer kol saati hediye etti.
Kaymakam İbrahim Küçük, "4 lise öğrencimizi toplumsal duyarlılık örneği sergilemelerinden dolayı kendilerini yürekten kutluyorum. Bu öğrenci kardeşlerimiz birer Türk vatandaşı olarak, yapmaları gerekeni yapmışlar. Çünkü bu bayrak hepimizin" dedi. Bayrağı düzelten öğrencilerden Ayhan Atmaca da "Bayrağımızın ters döndüğünü görünce, bu durum içimize sinmedi, huzursuz olduk. Önce 4 arkadaş birbirimizin omuzlarına çıkarak düzeltmeye çalıştık. Ancak, yetişemedik. Daha sonra yakındaki bir esnaftan süpürge aldık. Tekrar birbirimizin omzuna çıkıp, süpürgenin de yardımı ile bayrağı düzelttik. İçimiz artık çok rahat" dedi.

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