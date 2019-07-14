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Türk bayrağını taşırken saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

İstanbul'da FETÖ'cülerin saldırısı sonucu şehit olan Mardinli Mahmut Eşit'in son görüntüleri ortaya çıktı - Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, darbe girişiminden iki gün sonra İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosiklet arkasında elinde Türk bayrağı taşıyan Eşit'in taşlı saldırıya uğradığı anlar yer alıyor - Oğlu İbrahim Halil Eşit: ''Vatan uğruna bizden vazgeçti. Ben şehit oğluyum, bununla gurur duyuyorum''

MARDİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 3 yıl önce İstanbul'da şehit ettiği Mardinli Mahmut Eşit'in saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi televizyondan yaptığı "sokaklara çıkın" çağrısı üzerine, eşinden ve çocuklarından helallik alarak namaz kılan 44 yaşındaki Eşit, darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı.

Darbecilere karşı 17 Temmuz akşamı yine sokağa çıkan Eşit, dönerci olarak çalıştığı iş yerinin sahibinin kullandığı motosikletin arkasına bindi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki motosikletin arkasında Türk bayrağı açan Eşit'i hedef alan bir terörist elindeki taşı fırlattı.

Motosikletten düşen 6 çocuk babası Mahmut Eşit, yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Mardin'in Derik İlçesi'ne getirilen Eşit, Cevizpınar Mahallesi'ndeki Hıdran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sık sık mezarını ziyaret edip dua okuyan yakınları, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Şehidin ismi, Derik'te bir imam hatip lisesine verilirken Mardin Valiliği ve Derik Kaymakamlığınca da ilçede yaşayan görme engelli annesinin evi onarıldı.

Şehidin son anlarına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 17 Temmuz akşamı Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesinde motosikletin arkasında elinde Türk bayrağı tutan Eşit'e taşla saldırıya uğradığı anlar yer alıyor.

- ''Şehit oğluyum, bundan da gurur duyuyorum''

Şehidin İstanbul'da yaşayan oğlu İbrahim Halil Eşit, babasının vatan için şehit olduğunu söyledi.

Babasıyla gurur duyduğunu vurgulayan Eşit, ''Direndi, gözü arkada kalmayacağını biliyordu. Vatan ayakta olduğu sürece güvendeyiz. Vatan uğruna bizden vazgeçti. Ben şehit oğluyum, bununla gurur duyuyorum.''

- "Çok özlüyoruz"

Şehidin kardeşi Enver Eşit ise o gece İstanbul’da olan kardeşinin, devletin birliğine bütünlüğüne zarar vermek isteyen hainlere karşı sokağa çıkarken şehit olduğunu söyledi.

O gececinin acısını hiç unutamadıklarını aktaran Eşit, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız halkını meydanlara çıkması için davet etti. Ağabeyim de o hain FETÖ'cülerin karşısında durmak için gitti. Eşinden, çocuğundan helallik istedi, namazını kıldı, bayrağını aldı. Ağabeyim patronunun kullandığı motosikletin arkasına bindi. Bayrağını kaldırdı FETÖ yandaşları parke taşlarıyla linç girişiminde bulundu, dengesini kaybetti yere düştü. Yerde de şiddet uygulayarak katlettiler. Bu yıl üçüncü yılı oluyor, ağabeyimizi çok özlüyoruz. "

- "Hasretinden geceleri ağlıyorum"

Anne Barika Eşit (70) ise gözyaşları içerisinde Kürtçe yaptığı konuşmada oğlunu bir an olsun unutmadığını söyledi.

En büyük çocuğu Mahmut'un 16 yıl önce İstanbul'da çalışarak 6 çocuğuna baktığını kaydeden anne Eşit, "Türk bayrağını elinden aldılar ve oğlumu döverek şehit ettiler. Bayrağı da parçaladılar. Oğlumu öldürenler cezalandırılsın, Geceleri oğlum aklıma geliyor uyuyamıyorum. 3 yıldır içime düşen ateşi Allah biliyor. Onu çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.

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