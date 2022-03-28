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Türk bayrağını yerine asmak için tırmandıkları Uludağ'da mahsur kalan gençler kurtarıldı

28.03.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ'a gezmeye çıkan 3 genç, yere düşen Türk bayrağını tekrar göndere çekmek için tepeye tırmanınca havanın da kararmasıyla birlikte mahsur kaldı. AFAD ekipleri, köpekleriyle birlikte dondurucu kalan gençleri yaklaşık 2 saat süren operasyonla kurtardı. Kurtulan gençler, ''Bayrağımız dalgalansın da gerekirse biz bu gece dağda da yatarız'' dedi.

Türk bayrağını yerine asmak için tırmandıkları Uludağ'da mahsur kalan gençler kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi'nden ormanlık alana doğru köpekleriyle yürüyüşe çıkan Muhammet Fatih Aydın (21), Yunus Emre Aydın (21) ve Mustafa Uçkun (15) Uludağ'ın üst tepesinde Türk bayrağının yere düştüğünü gördü.

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Gençler yanlarında getirdikleri köpekleri ile birlikte Türk bayrağının düştüğü noktaya tırmandı. Havanın aniden kararması ve hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 genç, tırmandıkları yolu tekrar bulamadı. Mahsur kalan gençler, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından gençlere ulaştı. Sağlık durumu iyi olan gençler, ekipler tarafından merkeze getirildi.

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"BAYRAK YERE DÜŞMÜŞ, 'BU BİZE YAKIŞMAZ' DEDİK VE ORAYA ÇIKTIK"

Mustafa Uçkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya gezmeye çıktık. Tepeyi gördük ve bayrak yere düşmüş. 'Bu bize yakışmaz' dedik ve oraya çıktık. Bayrağı direğe bağladık. Şu anda dalgalanıyor." dedi.

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Yunus Emre Aydın da karanlık çökünce AFAD'ı aradıklarını belirterek, "Sağ olsun onlar da gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ederiz. Aşağıdan yukarı doğru çıktık. Tırmanma niyetiyle gelmedik ayaklarımızda spor ayakkabılar var. İki saatte çıktık. Karanlık çökünce de inemedik." diye konuştu.

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Bir gazetecinin, "Bir daha olsa yine yapar mısınız?" sorusu üzerine gençler, "Bayrak için yine tırmanırız ama normal tırmanma dersen asla. Bir dahaki sefer bu kadar geç karanlığa kalmayız. Ekipleri de yormayız." ifadelerini kullandı.

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