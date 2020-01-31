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Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avrupa Parlamentosu üyesi Ioannis Lagos hakkında "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği bildirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avrupa Parlementosu Ioannis Lagos Türk Ceza Kanunu

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