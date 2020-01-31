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Türk bayrağını yırtan Yunan vekile kilise önünde sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, cuma namazı sonrası eski Ermeni kilisesi önünde Türk bayraklarıyla bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a sert tepki gösterdi.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu tarafından cuma namazı sonrası Fevzipaşa Mahallesi Zafer Meydanında bulunan eski Ermeni kilisesi önünde gerçekleştirilen eyleme yaklaşık 50 kişi katıldı.

Çanakkale’de, cuma namazı sonrası eski Ermeni kilisesi önünde Türk bayraklarıyla bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a sert tepki gösterdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu tarafından cuma namazı sonrası Fevzipaşa Mahallesi Zafer Meydanında bulunan eski Ermeni kilisesi önünde gerçekleştirilen eyleme yaklaşık 50 kişi katıldı. Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, AP’de Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos’a sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu Başkanı Mesut Kaman, Türk bayrağını yırtan Lagos’a, yıllar önce Kıbrıs’ta Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomu’nun akıbetini hatırlattı.

"AP bu soytarı hakkında gerekli cezai işlemleri acilen başlatmalıdır"
Dün Brüksel’de Türk bayrağının yırtılmasını alçakça bir provakasyon olarak yorumlayan Başkan Kaman, “Dün Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda soysuz bir Yunan milletvekili şerefli bayrağımıza saldırmış, kirli elleriyle bayrağımızı yırtmıştır. Bu kabul edilemez, alçakça bir provakasyondur. Atatürk, 10 Eylül 1922’de ayaklarının altına serilen işgalci Yunan bayrağını çiğnememiş ve ‘Bayrak bir milletin onurudur, ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez’ diyerek Türk milletinin yüksek, evrensel, ahlakî değerlerinin ne denli güçlü olduğunu dünyaya göstermiştir. Irkçı Yunan faşizmi ile aramızdaki fark budur. Avrupa Parlamentosu bu soytarı hakkında gerekli cezaî işlemleri acilen başlatmalıdır. Türk milleti insanlığa yaptığı hizmetlerle, mazluma verdiği destekle, zalimlere karşı verdiği savaşla şerefli bayrağını yükseltmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Solomos Solomu’nun akıbetini hatırlatmak isteriz”
Topluluk Başkanı Mesut Kaman konuşmasının devamında, 14 Ağustos 1996’da Kıbrıs’ta Türk bayrağını indirmeye çalışırken öldürülen Solomon Solomu olayını da hatırlatarak, “Şerefli bayrağımıza kirli ve hain ellerini uzatan soytarıya, 14 Ağustos 1996’da Kıbrıs Mağusa sınırında bayrağımızı indirmeye çalışan Solomos Solomu’nun akıbetini hatırlatmak isteriz. Her nerede yaşıyor olursa olsun, Türk milleti kendisine yapılan saldırılara aynı cevabı verecek ve ırkçı, faşist zihniyetli Solomosları toprağa gömebilecek güçtedir. Ayyıldız Kardeşliği olarak, 253 bin şehidimizin bulunduğu Çanakkale’nin maneviyatından aldığımız güçle, Türk bayrağına bizim gözümüzle bakmayan herkesin karşısına dikileceğimizi, milletimizin birlik beraberliği ve istikbali için ne yapılması gerekiyorsa yapmayı, bu uğurda ne feda edilmesi gerekiyorsa feda etmeyi göze aldığımızı buradan kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.
Eski Ermeni kilisesi önünde yapılan gösteriye AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek de katıldı.

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