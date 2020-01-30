Türk Bayrağı’nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı

İSTANBUL, (DHA) AVRUPA Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösteren Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, “Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı’na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalıdır” açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, "Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kâğıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırttı.

Lagos’un büyük bir provakasyona imza attığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, “Bu davranışı Türk Milleti olarak kabul etmemiz imkan dahilinde değildir. Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı’na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır. Avrupa Parlamentosu, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalıdır” dedi.