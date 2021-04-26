Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret eden çocuğun 4 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada, 17 yaşındaki Suça Sürüklenen Çocuk (S.S.Ç.) A.Ş.'nin Atatürk, Türk Bayrağı ve Özgecan Aslan'a yönelik videolar çekip yayınladığının tespit edildiği bildirildi.

"ATAM DA BİZİ İZLESİN"

Videolara ilişkin yapılan detaylı çözümlemelerde, A.Ş'nin "Ben geldim, sapık Alihan" diyerek elindeki çakmakla Atatürk portresini ve Türk Bayrağını yakmaya çalıştığı, portrenin yanmasının ardından "Çok güzel yanıyor" dediği, bir sonraki videoda ise küfür edip, elindeki Türk Bayrağını yırttığı, Atatürk resmini alarak öpüp kenara koyup "Atam da bizi izlesin" dediği, ayrıca 11 Şubat 2015'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret ve çirkin içerikli imalarda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, evinde arama yapılan ve bilgisayarı ile cep telefonuna el konulan A.Ş'nin savcılıkta alınan savunmasına da yer verildi.

SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ OLMAK İÇİN YAPMIŞ

Suça sürüklenen çocuk A.Ş ifadesinde, online olarak oyun oynarken tanıştığı şahısların, absürt videolar çekmesi halinde sosyal medyada ünlü olabileceğini söylemesi üzerine bir Youtube kanalı açtığını, bu kanalda ve İnstagram sayfasında birkaç video paylaştığını, ailesinin öğrenmesi üzerine söz konusu videoları sildiğini ancak sosyal medyada yayıldığını, videolardaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiğini ancak pişman olduğunu söylediği belirtildi.