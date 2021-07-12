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Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadınla ilgili yeni gelişme

12.07.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İranlı Zohreh Momeni adlı kadın "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyunda meydana geldi. İddiaya göre İran Uyruklu Zohreh Momeni restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen İran uyruklu Zohreh Momeni "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ne tutukluyorlar ki bayrağını yırttığı vatan da birde yan gelip yatacakmı göndersinler bakalım ülkesine ne yapıyorlar orda ona kimbilir neden kaçtı geldi zaten
alın siz ne kadar mülteci varsa
iranlımı ? bir bakın bakalım aslen nereliymiş ?

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