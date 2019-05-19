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Türk bayrakları eşliğinde uçan paraşütlü gençler 19 Mayıs'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

Fethiye'de 5 üniversite öğrencisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütüyle yaptıkları atlayışta, Ölüdeniz semalarında Türk bayraklarını dalgalandırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 üniversite öğrencisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü yaparak kutladı.

İlçedeki bir yamaç paraşütü firması ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında belirlenen 5 öğrenci, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

1900 metredeki pistte hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, tandem (ikili) uçuş yaptı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Ölüdeniz semalarında uçan öğrenciler, Belcekız Plajı'ndaki piste indi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandığını söyledi.

Geçen yıl 19 genci Babadağ'dan paraşütle uçurduklarını anlatan Yiğit, "Uçuşların Türk bayrakları eşliğinde yapılması ayrı bir önem arz ediyor. Önümüzdeki yıllarda da benzer organizasyonlar gerçekleştireceğiz." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi 4'üncü Sınıf öğrencisi Nesrullah Ağa ise ilk kez yamaç paraşütüyle uçtuğunu ve çok keyif aldığını dile getirdi.

Ağa, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçuşun kendisini duygulandırdığını ifade etti.

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