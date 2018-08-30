Türk bayraklarıyla Gomane Dağı'na tırmanıp zirvede halay çektiler

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar ile komutanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü etkinlikleri kapsamında Gomane Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.
Şemdinli'de, İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki törenin ardından bir araya gelen ve aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu grup, 2 bin 71 rakımlı Gomane Dağı'na doğru yürümeye başladı.
Gruptakiler, ellerindeki Türk bayrakları ile 3 saatlik yürüyüşün ardından dağın zirvesine ulaştı.
Burada sohbet ederek vakit geçiren komutanlar ve vatandaşlar, daha sonra türküler eşliğinde halay çekti.
Vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği etkinlikte, katılımcılara yiyecek ikramında bulunuldu.
Etkinlik, vatandaşların kent merkezine dönmesiyle sona erdi.
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