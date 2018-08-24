Türk bayraklı motoryat, Yunan adası yakınında kayalıklara çarptı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - EGE'de, Yunanistan'ın Lipsi Adası yakınlarındaki Kappari kayalıklarına çarpan Türk bayraklı motoryat, yarıya kadar battı. Yattaki 3'ü kadın 5 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
Aydın'ın Didim ilçesi yakınlarından geçen çarşamba günü sabah saatlerinde denize açılan 14 metre uzunluğundaki ve Türk bayraklı 'Sunflower' isimli motoryat, Lipsi Adasına 1 mil uzaklıktaki Kappari kayalıklarına çarptı. Yarıdan fazlası suya gömülen, kayalıkların üzerine oturan yattaki 3'ü kadın 5 kişinin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak, adadaki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Leros Adası'nda yayın yapılan 'www.lerosnews.gr' adlı haber sitesinde ve Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sitesinde yayımlanan haberde, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Kurtarılanların uyrukları ve kimlikleri ile ilgili ise bilgi verilmedi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!
Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...
Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi
IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında Pastör Brunson mesajı
'Avukatı Trump’ı adeta sattı'
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum