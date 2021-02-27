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  4. Türk bayraklı panoların düzensiz boş bir alana atılmasına neden olanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Türk bayraklı panoların düzensiz boş bir alana atılmasına neden olanlar hakkında soruşturma başlatıldı

27.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesine ait bayraklı panoların bir alanda istiflenmesi ile ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada “Bir yüzünde valiliğimiz logosu diğer yüzünde ise Türk bayrağının bulunduğu metal panoların, Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir alanda üst üste kenara bırakılması bazı basın yayın organları tarafından haber yapılmıştır.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesine ait bayraklı panoların bir alanda istiflenmesi ile ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada “Bir yüzünde valiliğimiz logosu diğer yüzünde ise Türk bayrağının bulunduğu metal panoların, Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir alanda üst üste kenara bırakılması bazı basın yayın organları tarafından haber yapılmıştır. Bu görüntülere neden olan sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Bölgede elektrik şirketi tarafından yapılan çalışmalardan dolayı panoların söküldüğü belirtilen valilik açıklamasında, "Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (DEDAŞ) altyapı çalışmaları ve elektrik direklerinin değiştirilmesinden dolayı Türkmen Caddesi refüj alanında, bir yüzünde valiliğimiz diğer yüzünde ise Türk bayrağımızın bulunduğu metal panoların tekrar yerine konulmak üzere DEDAŞ tarafından sökülerek Büyükşehir Belediyemize ait depoya nakli sürecinde bahse konu görüntülerin oluştuğuna dair, panoların düzensiz bir şekilde üst üste yığılarak bahse konu görüntünün oluşmasına neden olan sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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