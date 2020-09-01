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Türk Bayraklı Peyzaj düzenlemesine çirkin saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Manisa-İzmir yolu üzerinde bulunan ve Türkiye haritası ile Türk Bayrağı motifinin bulunduğu peyzaj düzenlemesine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Manisa-İzmir yolu üzerinde bulunan ve Türkiye haritası ile Türk Bayrağı motifinin bulunduğu peyzaj düzenlemesine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, zarar verilen peyzajı anında düzenleyerek, yeniledi.
İzmir’den Manisa’ya girişte yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye haritalı ve içerisinde ay ve yıldızın yer aldığı Türk bayrağı motifine, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, zarar gören Türk bayrağı motifini yenileyerek, peyzaj alanını ilk günkü haline getirdi. Manisalıların vatanına ve bayrağına bağlı insanlar olduğunu belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Türk Bayrağı motifine bilinçli olarak zarar verilmediğine inanmak istiyoruz. Aksini düşünmek, bizleri derinden üzer. Netice itibariyle zarar verilen peyzajı yeniden düzenledik. Şehrimizi estetik açıdan güzelleştirirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün bayrak ve Manisa hassasiyetinden yola çıkarak, şehrimizin sembollerini ve bağımsızlık sembollerimizi de motif gibi Manisa’mızın her yanına işlemeye devam edeceğiz” dedi.

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