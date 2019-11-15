Türk belediyeciliği Güney Afrika'da tanıtıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Güney Afrika'da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) kongresinde Güney Afrika'daki belediye başkanlarıyla iş birliği konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Güney Afrika'nın Durban şehrinde 11-15 Kasım'da düzenlenen UCLG kongresinde Türkiye'deki belediyecilik çalışmaları tanıtıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre kapsamında birçok panele katıldıklarını ve bilgi ve birikimlerinden en iyi şekilde faydalanmaya çalıştıklarını söyledi.

Yerel yönetimlerin ortak amacının, insana hizmet anlayışıyla yaşanılabilir ve teknolojiye ayak uyduran şehirler inşa etmek olduğunun altını çizen Arı, "Güney Afrika'daki belediye başkanları ile yaptığımız görüşmelerde, iş birliği yaparak birbirimize katkı sunma noktasında mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

- Suriyeli sığınmacılar ile ilgili tecrübe paylaşımı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) dış ilişkiler uzmanı Yunus Biçer de kongreye İzmir, Ankara, Adana, Konya ve Nevşehir büyükşehir belediyeleri ile Bağcılar, Gebze, Sancaktepe, Eyyubiye ve Sultanbeyli ilçe belediyelerinin katılarak, tecrübelerini paylaştığını dile getirdi.

Biçer, "Türkiye'nin ve belediyelerimizin Suriyeli sığınmacılara sunduğu hizmetler ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili tecrübelerimizi paylaştık." dedi.

Dünya genelinde belediyelerin çıkarlarını savunan, sorunlarını uluslararası gündeme taşıyan ve BM nezdinde yerel yönetimlerin sözcüsü konumundaki uluslararası örgüt olan UCLG bünyesinde Türkiye'den yaklaşık 80 yerel yönetim üye bulunuyor.

