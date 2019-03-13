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Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Türkiye ve dünyada çektiği belgesellerle önemli başarılara imza atan Belgeselci Burak Doğansoysal’ın son çalışması ‘Muhteşem Ruanda’’ belgeseli bu hafta İngiltere televizyonlarında gösterime giriyor.Ruanda Hükümeti’nin destekleriyle 2018 yılında çekimleri yapılan belgesel film, ülkenin doğal ve kültürel kaynaklarını dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Türkiye ve dünyada çektiği belgesellerle önemli başarılara imza atan Belgeselci Burak Doğansoysal’ın son çalışması ‘Muhteşem Ruanda’’ belgeseli bu hafta İngiltere televizyonlarında gösterime giriyor.
Ruanda Hükümeti’nin destekleriyle 2018 yılında çekimleri yapılan belgesel film, ülkenin doğal ve kültürel kaynaklarını dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Özellikle 1994 yılında yaşanan soykırımın olumsuz izlerinin tamamen silinmesi ile günümüzde dünyanın en güvenli ve temiz ülkelerinden biri olan Ruanda, başta dağ gorilleri, şempanzeler olmak üzere çok sayıda nesilleri tehlike altındaki hayvan türleri ile yaban hayatı açısından dünyada önemli bir noktada.
Yönetmenliğini Burak Doğansoysal’ın yaptığı belgesel filmin Görüntü Yönetmenliğinde Coşkun Oğuz Namlı üstlenirken Akın Esgin’de yapımcı oalrak yer alıyor. Tamamı Türk Ekip tarafından hazırlanan yapıt Nyungwe Yağmur Ormanı, Akagera Milli Parkı, Virunga Masifi gibi Afrika kıtasının en önemli doğal alanlarında eşsiz güzellikte görüntülere yer veriliyor.
Belgeselci Burak Doğansoysal ‘’Dünya üzerinde sadece bin birey kalan dağ gorillerinin son sığınaklarından biri olan Ruanda’yı dünyaya bizim gözümüzden aktarılması tabiki bizim için grur verici’’ dedi. Türk ekibin bu başarısının da sektörde güzel bir iz bıraktığının altını çizen Doğansoysal ’’Belgeselde ayrıca ülkenin ve dünya için önemli türlerden olan aslan, gergedan, leopar, zürafa ve fil gibi diğer canlıların da yer bulduğunu belirtti.
Hazırlanan belgesel filmin dünya prömiyeri geçtiğimiz ekim ayında New York’ta WCFF Film Festivalinde gerçekleştirilmişti. Bu hafta İngiltere Televizyonlarında gösterime girecek belgesel film İrlanda, Kenya, Tayland, Fransa ve Ruanda televizyon kanallarında da yayına gireceğini duyuran Burak Doğansoysal 2019 yılı içerisinde Türk Televizyonlarında da belgeselin yer bulacağını sözlerine ekledi.

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı

Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
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