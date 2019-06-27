HABER

Türk bilgisayar korsanları Mısır'daki bazı devlet sitelerini hackledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

Mısır'daki bazı devlet kurumlarının sitelerini hackleyen Türk bilgisayar korsanları, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafını paylaştı

KAHİRE (AA) - Türk bilgisayar korsanları, Mısır'daki bazı devlet kurumlarının sitelerini hackleyerek, 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafını paylaştı.

Türk hacker grubu Cyber Warrior - Akıncılar, aralarında Mısır Parlamentosu, Sanayi Kontrol Otoritesi ve Mısır'ın en yüksek tirajlı devlet gazetesi El-Ahram'ın internet sitesinin de bulunduğu birçok devlet sitesine siber saldırı düzenledi.

Ele geçirdikleri sitelerde Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Türk hackerlar, fotoğrafın altına Türkçe, Arapça ve İngilizce, "'En büyük arzumuz Allah yolunda şehid olmaktır' sözünü şiar edinen ve bunu bütün dünya zalimlerine haykıran Muhammed Mursi'nin şehadetini Allah kabul etsin" notunu düştü.

Grup sayfaya ayrıca, "Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. (İbrahim Suresi 42. Ayet)" mesajını yerleştirdi.

Paylaşımın altında hilal, sağ ve sol tarafta iki Türk bayrağı ve şahlanmış at simgelerinin bulunduğu "Akıncılar" logosunun yer aldığı görüldü.

Türk hacker grubu Akıncılar, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin 17 Haziran’da mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından tepki olarak daha önce de Mısır’daki bazı devlet sitelerine siber saldırılar düzenlemişti.

Grup geçen yıl da Mısır resmi haber ajansının (MENA) sitesini hackleyerek, hakkında idam cezası verilen şehit Esma’nın babası Muhammed el-Biltaci’nin fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Doğu'nun Efes'i; DaraDoğu'nun Efes'i; Dara
İncir ihracatçısından jeotermale denetim talebiİncir ihracatçısından jeotermale denetim talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cyber-warrior Hackerler, mısır Türk

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’da teröristlerin itiraflarının ardından PKK'ya ait depo bulundu

Giresun’da teröristlerin itiraflarından sonra bulundu!

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

AK Partili isimden yeni yargı paketi yorumu: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız

Yeni yargı paketi yolda! Dikkat çeken ifade özgürlüğü ayrtıntısı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.