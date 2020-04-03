Türk bilim adamları koronavirüse karşı serum geliştirdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "immun plazma bağışıklık serumu" denilen yöntemin, geçmişte başka hepatit ve tetanoz gibi hastalıklarda da uygulandığını söyledi. Ancak bu yöntemin, koronavirüs (Covid-19) tedavisinde ilk defa uygulanacağını ve olumlu sonuçlar elde etmeyi beklediklerini ifade eden Adıgüzel, bunu Türk bilim insanları başardığını söyledi.

"HASTA OLAN İNSANLARIN VİRÜSÜ DAHA RAHAT YENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yöntem hakkında da açıklamalarda bulunan Adıgüzel, “Daha önce hastalığı geçirmiş ve koronavirüsü yenmiş insanların kanındaki bu virüse karşı olan bağışıklık maddelerini toplayarak, bunları elde ediyoruz ve bu bunları şu anda hasta olan insanlara veriyoruz. Hasta olan insanların da virüsü daha rahat yenmesini sağlıyoruz. Bunlarda elimizde hazır da var. Çünkü bu hastalığı yenmiş çok sayıda insan var. Türkiye’de olmasa bile yurt dışından dönen genç öğrencilerimiz var. Bunlardan elde edilmiş çok sayıda bağış var, daha da fazla olacak” dedi.

"UYGULAMA İLE KAYIPLARIMIZIN AZALACAĞINA İNANIYORUZ"