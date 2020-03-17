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Türk bilim insanı açıkladı! Koronavirüs için aşıda anlaşma sağlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı. BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu iş birliğini, Kovid-19 salgınını önlemek için mRNA tabanlı aşımızın gelişimini hızlandırma konusundaki küresel çabamızın önemli bir adımı olarak görüyoruz." dedi.

Türk bilim insanı açıkladı! Koronavirüs için aşıda anlaşma sağlandı

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirketin, BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, geliştirilecek aşının ilgili kurumlardan gerekli onayları aldıktan sonra, Fosun Pharma tarafından Çin'de pazarlanacağı, BioNTech’in de Çin dışında aşının haklarını elinde bulunduracağı kaydedildi.

Söz konusu aşının klinik testlerine nisan sonlarında başlanacağı vurgulanan açıklamada, BioNTech’in Çin dışında aşının geliştirilmesi için mevcut ortağı Pfizer ile de görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Fosun Pharma’nın BioNTech’ın yüzde 0,7'lik hissesini 50 milyon dolar karşılığında alacağı, ayrıca şirkete 135 milyon dolar ön ödeme yapacağı bildirildi.

'KÜRESEL ÇABAMIZIN ÖNEMLİ BİR ADIMI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu iş birliğini, Kovid-19 salgınını önlemek için mRNA tabanlı aşımızın gelişimini hızlandırma konusundaki küresel çabamızın önemli bir adımı olarak görüyoruz. Fosun Pharma, bu salgınla başa çıkmak için hızla hareket etme taahhüdümüzü paylaşıyor ve Çin'deki ilaç pazarında derin bir geliştirme deneyimi ve kapsamlı bir ağ sunuyor.” ifadelerini kullandı.

2008’de kurulan BioNTech kanser de dahil olmaz üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD’de Nasdaq borsasında halka arz ederek 150 milyon dolar toplamıştı.

ABD'nin ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Biontech koronavirüs Uğur Şahin çin aşı

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