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Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti

14.01.2021 08:59 | Son Güncelleme:
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Ayaz, Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç adayı geliştirdi. İnsan bağırsağında yer alan bir bakteriden elde edilen ilaç adayı için Amerika'daki uluslararası bir firma 500 bin dolarlık bütçe verdi.

Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkan MS hastalığının engellenmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirildi. MS hastalarına umut olacak ilaç adayını geliştiren Doç. Dr. Furkan Ayaz, 2 yıl boyunca yaptığı çalışmanın ardından ilacın fare deneylerinde hastalığı engellediğini gördüklerini söyledi. Doç. Dr. Ayaz ve çalışmalara katkı sunan 2 akademisyen tarafından patenti alınan ilaç için Amerika'daki uluslararası firmanın 500 bin dolar bütçe desteği sağladığı belirtildi.

'ÇALIŞMALAR 2 YIL SÜRDÜ, DENEYLER OLUMLU SONUÇ VERDİ'

İnsan bağırsağında yer alan bir bakteriden elde edilen ekzopolisakkaritlerin MS hastalığını tamamen engellediğini gözlemledikten sonra ilaç adayı için çalışmalara başladıklarını belirten Doç. Dr. Ayaz, "Bu bakteri aynı zamanda bağırsakta iltihaplanmayı engelliyor. Biz de bundan yola çıkarak MS hastalığının tedavisinde kullanmak için işe koyulduk. 2 yıl süren çalışmanın ardından fare deneylerinde olumlu sonuç elde ettik. Deneylerimizde MS hastalığının ilerlemediğini gördük. Çünkü MS hastalığında merkezi sinir sistemini etkileyen iltihaplanma hastaların durumunun kötüleşmesine neden olmakta. MS hastalarında iltihaplanma bir artıyor bir azalıyor. Azalma olduğu zaman bu ilaç uygulandığında hastalığın tekrardan nüksetmesini engellemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

‘İLAÇ İNSANDA VAR OLAN BAKTERİDEN ELDE EDİLİYOR’

Patenti alınan ilaca Amerika'daki uluslararası ilaç firmasının 500 bin dolar bütçe desteği sağladığını belirten Doç. Dr. Ayaz, "İlaç insanlarda var olan bir bakteriden elde ediliyor. Çalışmalar sonlandıktan sonra klinik denemelere geçileceğini ve ilaçla birlikte MS hastalarının yaşam standartlarını yükseltmeyi umut ediyoruz. Genetik olarak MS’e yatkınlığı olduğunu düşündüğümüz ailesel geçmişi olan hastalara bu ilaç önden verilerek engellenebilir. İlacın MS hastalığının engellenmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Amerika’daki çalışma arkadaşlarım Barbara Osborne ve Katherine Knight ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın patentini geçen yıl aldık” dedi.

(DHA)

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