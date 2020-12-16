Türk bilim insanı Özlem Türeci: 6 ay daha tetikteyiz

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede geliştirilen aşılarda ilk onayı alan ve ilk uygulanmaya başlayan Pfizer-Biontech aşısının geliştiricisi Türk bilim insanı Özlem Türeci, aşı için Ocak ayından itibaren maraton koştuklarının altını çizdi.

USA TODAY’e konuşan Türeci, maraton koştuğunu belirtirken, "daha koşacak çok yolu var gibi gözüküyor çünkü aşı henüz sadece iki ülkede onaylanmış durumda ve daha teslim edilecek milyonlarca doz aşı var." dedi.

"6 AY DAHA TETİKTEYİZ"

Özlem Türeci, "Amaç, insanların yüzde 60 ila yüzde 70 sürü bağışıklığına sahip oluncaya kadar katkıda bulunmak, çünkü normale dönmenin tek yolu bu, sadece kişisel olarak değil, işlerimizle de bu" ifadelerini kullanırken “Bu bizi en azından önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar tetikte tutacak" dedi.

Özlem Türeci, aşının kanserli veya diğer bağışıklığı zayıflatan rahatsızlıkları olan kişiler ve çocuklar için güvenli olduğundan emin olmak için klinik denemelerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

“KORONAVİRÜS AŞISINI GÖREV OLARAK GÖRDÜK”

Kanser aşılarını geliştirirken bağışıklık sisteminin istediklerini yapması için mRNA'yı nasıl manipüle edeceklerini öğrendiklerini belirten Türeci, “mRNA bizim için bağışıklık sistemini modüle etmenin bir yolu. Bağışıklık sistemi, bizi patojenlere karşı, virüslere karşı savunmak için gelişmiş bir sistem" ifadelerini kullandı.