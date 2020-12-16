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Türk bilim insanı Özlem Türeci: 6 ay daha tetikteyiz

16.12.2020 20:54 | Son Güncelleme:
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Türk bilim insanı Özlem Türeci: 6 ay daha tetikteyiz

Biontech'in kurucu ortağı ve baş tıbbi sorumlusu Türk bilim insanı Özlem Türeci, ilk kez tek başına röportaj verdi. Türeci, asıl amaçlarının kanserle mücadele olduğunu belirtti. Türeci koronavirüse ilişkin ise "6 ay daha tetikteyiz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede geliştirilen aşılarda ilk onayı alan ve ilk uygulanmaya başlayan Pfizer-Biontech aşısının geliştiricisi Türk bilim insanı Özlem Türeci, aşı için Ocak ayından itibaren maraton koştuklarının altını çizdi.

USA TODAY’e konuşan Türeci, maraton koştuğunu belirtirken, "daha koşacak çok yolu var gibi gözüküyor çünkü aşı henüz sadece iki ülkede onaylanmış durumda ve daha teslim edilecek milyonlarca doz aşı var." dedi.

"6 AY DAHA TETİKTEYİZ"

Özlem Türeci, "Amaç, insanların yüzde 60 ila yüzde 70 sürü bağışıklığına sahip oluncaya kadar katkıda bulunmak, çünkü normale dönmenin tek yolu bu, sadece kişisel olarak değil, işlerimizle de bu" ifadelerini kullanırken “Bu bizi en azından önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar tetikte tutacak" dedi.

Özlem Türeci, aşının kanserli veya diğer bağışıklığı zayıflatan rahatsızlıkları olan kişiler ve çocuklar için güvenli olduğundan emin olmak için klinik denemelerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

“KORONAVİRÜS AŞISINI GÖREV OLARAK GÖRDÜK”

Kanser aşılarını geliştirirken bağışıklık sisteminin istediklerini yapması için mRNA'yı nasıl manipüle edeceklerini öğrendiklerini belirten Türeci, “mRNA bizim için bağışıklık sistemini modüle etmenin bir yolu. Bağışıklık sistemi, bizi patojenlere karşı, virüslere karşı savunmak için gelişmiş bir sistem" ifadelerini kullandı.

Özlem Türeci, “Biontech kansere odaklanmış olsa da, bağışıklık sistemi virüslere karşı tasarlandığı için, virüslere nasıl saldırılacağı konusunda da çok şey öğrendik” ifadelerini kullanırken “Ocak ayında corona virüsü ilk duyduğunda, şirketin buna karşı bir aşı üzerinde çalışması gerektiğini biliyordum. Bunu bir görev olarak gördük. Şirketimizde katkıda bulunabileceğimizi düşündüren teknolojilerimiz, yeteneklerimiz ve becerilerimiz var" ifadelerini kullandı.

Türeci, iki aşıyı karşılaştırmayı reddederken “Aşılar, güvenlik ve etkinlik açısından çok benzer, ancak belki de yan etkiler açısından biraz farklıdır. Farklılıkları vurgulayan daha fazla veri yayınlanacaktır. Ben hangisini alacağımı biliyorum" şeklinde konuştu.

Financial Times 'Yılın Kişisi'ni seçti: Özlem Türeci ve Uğur ŞahinFinancial Times 'Yılın Kişisi'ni seçti: Özlem Türeci ve Uğur Şahin

"ESAS AMACIMIZ KANSERLE SAVAŞMAK"

Geçtiğimiz yılın kendisi için tamamen flu olduğunu dile getiren Türeci, “Geçtiğimiz kış olan karantinanın ardından aşılar uygulanmaya başladığında ve sürü bağışıklığı kazanıldığında tekrar kanser çalışmalarımızı hızlandırmayı umuyoruz” ifadelerini kullanırken kendisinin ve Biontech’teki diğer personelin tutkularının kanser aşıları olduğunun altını çizdi.

Koronavirüs aşısını geliştiren Biontech’in kurucu ortaklarından olan ve şirketin baş tıbbi sorumlusu olarak on yıldan fazla süredir eşi ve kurucu ortağı Dr. Uğur Şahin ile birlikte mRNA teknolojisine dayalı aşılar geliştiren Özlem Türeci, “Esas amacımız kanserle savaşmaktı” ifadelerini kullandı. mRNA teknolojisiyle iki kanser aşısı geliştirdiklerini belirten Türeci, birinci aşıda melanom hastaları için bir aşı geliştirirken ikinci olarak tümörü bulunan hastaların genetiğinden örnekler alarak kişinin bağışıklık sistemini onunla savaşmak için eğiten bir kişisel mRNA aşısı geliştirdi.

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