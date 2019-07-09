Yüz tanıma sistemlerinin, en temel haliyle insan beynindeki bilgilerin bilgisayara yansıtılması şeklinde çalıştığını anlatan Vural, "Şu anda 30 ülkeye yüz tanıma sistemleri satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Vural, yüz tanıma sistemlerine yönelik yeni çalışmaları hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ay" kelimesi ve dünyayı ifade eden "onix" kelimesiyle oluşturdukları şirketin ismiyle "ayın yörüngesinden bütün dünyayı aydınlatan" mesajını verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'de üniversiteyi bitirdikten sonra cebinde 350 dolarla lisansüstü eğitim için gittiği Japonya'da, ülkenin ilk yüz tanıma şirketi Ayonix'i kuran Vural, 12 yıldır geliştirdiği teknolojiyi dünyanın dört bir yanına pazarlıyor.

BURCU ÇALIK- Türk bilim insanı Doç. Dr. Sadi Vural'ın geliştirip ürettiği, dünyanın 30 ülkesinde kullanılan yüz tanıma sistemi, Arjantin'de geçen yıl düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ilk defa devlet başkanlarının dublörlerinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanıldı. Sistemden, Birleşmiş Milletler'in (BM) sınır güvenliği çalışmalarında da faydalandı.

Vural, bu ülkeler içerisinde Bahamalar, Meksika, Panama, Arjantin, Paraguay, Singapur, Tayvan'ın yer aldığını, ABD'de FBI'ın yüz tanıma sistemini birkaç noktada aktif olarak kullandığını, Sri Lanka'daki uluslararası havalimanı ile Dubai polisinin de bu sistemi satın aldığını ve Japonya'nın en büyük şirketlerinden Itochu'nun da güvenliği için bu sistemden yararlandığını aktardı.

- "20 ülkenin başkanları bu yüz tanıma sisteminden geçti"

Yüz tanıma sisteminin BM tarafından sınır güvenliğinde, geçen yıl Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ise Arjantin istihbaratı tarafından devlet başkanlarının dublörlerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanıldığını belirten Vural, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Arjantin'de düzenlenen G20'de, 20 ülkenin başkanları bu yüz tanıma sisteminden geçtiler. 'Sahte başkan var mı yok mu' diye inceleme yapıldı. Bu bizim teknolojimizle oldu ve ilkti. Çoğunlukla genel güvenlik kameraları farklı yerlere konularak, incelemeler, yüz tanımalar yapılıyordu. Ama devlet başkanlarının 'sahte mi değil mi' noktasındaki yüz analizi ilk kez Arjantin'deki G20 zirvesinde bizim ürettiğimiz yüz tanıma teknolojisiyle gerçekleştirildi.