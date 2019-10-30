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Türk bilim insanları 87 yenilikçi mühendis arasında yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sabancı Üniversitesi mezunu 3 bilim insanı, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi tarafından 87 yenilikçi mühendis arasında seçildi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi mevzunu üç bilim insanı, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi tarafından düzenlenen "Mühendisliğin Yeni Ufukları" sempozyumuna katılan 87 yenilikçi mühendis arasında yer aldı.

Sabancı Üniversitesi açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı 2009 Yüksek Lisans mezunu Canan Dağdeviren, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı 2005 mezunu Ece Kamar ile Mikroelektronik Mühendisliği Programı 2003 mezunu Kıvılcım Ayşe Coşkun, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi (National Academy of Engineering - NAE) tarafından düzenlenen Frontiers of Engineering (Mühendisliğin Yeni Ufukları) sempozyumuna katılan 87 yenilikçi mühendis arasında yer aldı.

"Frontiers of Engineering" sempozyumu katılımcıları, mühendisliğin farklı disiplinlerinde olağanüstü araştırmalar ve teknik çalışmalar yapan en başarılı adaylar arasından seçildi. 25-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Güney Karolina'da gerçekleşen sempozyumda Dijital Dönüşüm Çağında İleri Üretim, Genom Mühendisliği, Otonom Araçlar: Teknoloji ve Etik, Blockchain Teknolojisi alanlarındaki son gelişmeler paylaşıldı.

Sabancı Üniversitesi mezunlarından Canan Dağdeviren şu anda Massachusetts Institute of Technology - MIT’de Öğretim Üyesi, Ece Kamar Microsoft’ta Kıdemli Araştırmacı, Kıvılcım Aşye Coşkun ise Boston Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevlerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ulusal Mühendislik Akademisi Sabancı Üniversitesi

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