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Türk bilim insanları "genom düzenlemeyi" tartıştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

EÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferda Özkınay: "Genom düzenleme ile hem virüse hem de kişilerin DNA'sına müdahale ederek hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek mümkün" - Prof. Dr. Ajlan Tükün: "Genomu oyuncak gibi kullanma düşüncesi de kötü. Bizim hedefimiz, bu düzenleme ile yaşam kalitesini yükseltmek"

İZMİR (AA) - Türk bilim insanları, 3'üncü Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu'nda "genom düzenleme" ile hastalıkların önlenmesini ve tedavi edilmesini tartıştı.

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, Hilton Oteli'nde 7-9 Mart tarihlerinde düzenlenen sempozyuma, dahiliye, endokrinoloji, çocuk hastalıkları ve genetik uzmanları katıldı.

Sempozyum düzenleyicilerinden Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferda Özkınay, farklı bilim dallarından uzmanların bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Genetik uygulamalar konusunda laboratuvarda önemli çalışmalara imza atıldığını söyleyen Özkınay, "Genom düzenlemeler ile sadece genetik değil, enfeksiyon alanında, tıbbın birçok alanında da gelişmeler sağlanıyor. Bugün artık AIDS hastalığının kök hücrelerle tedavisinin yapıldığını biliyoruz. Genom düzenleme ile hem virüse hem de kişilerin DNA'sına müdahale ederek hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek mümkün." dedi.

- Tıbbın yakın geleceği

Sempozyumun "Endokrin Hastalıklarda Genom Düzenleme ve Güncel Gelişmeler" konulu oturumunun başkanlarından Düzen Laboratuvarlar Grubu Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Ajlan Tükün de genetik konusunun tıbbın yakın geleceği olduğunu belirtti.

"Erişkin dönemde gördüğümüz diyabet, kanser gibi hastalıklarda da mutlaka genetik etki vardır." diyen Tükün, şöyle devam etti:

"Genetiği değiştirip değiştiremeyeceğimiz sorusu 100 yıldır gündemde. 'Bir dokunsak değişse' diyoruz. Genom düzenleme böyle bir olanak sunuyor. Şu anda bu o kadar kolay değil. Genomu oyuncak gibi kullanma düşüncesi de kötü. Bizim hedefimiz, bu düzenleme ile yaşam kalitesini yükseltmek."

Prof. Dr. Tükün, kanser, kalp hastalıkları, obezite, hipertansiyon gibi konularda klinik çalışmaların başladığına işaret ederek, "Genel olarak bu teknoloji laboratuvarlara girmiş durumda. Eğitim araştırma hastanelerimizin laboratuvarlarında dahi kullanılıyor, üretime geçme aşamasında ve bunun için Türkiye'de yol katetmemiz gerekecek." diye konuştu.

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Ferda Özkınay GENOM genom düzenleme

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