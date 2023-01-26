Türk bilim insanları tarafından keşfedilen bitki türü "Siirt" adıyla literatüre girdi

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Botan Herbaryumu Kurucusu Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fidan ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Mesut Pınar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Eroğlu, "Siirt İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi" kapsamında sahada çalışma yürüttü.

Ekip, çalışmada Pervari ilçesine bağlı Kovanağzı köyü kırsalında daha önce görmedikleri kılıç otu türüne rastladı.

3 YILLIK ARAŞTIRMA

Bitki türünden örnekler alan akademisyenler, yaklaşık 3 yıl süren detaylı araştırma yaptı. Araştırma sonucu Latince kurallarına uygun şekilde "gladiolus siirtensis" adı verilen bitki türü, Phytotaxa dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Mehmet Fidan, Türkiye'nin yaklaşık 12 bin bitki türüyle çeşitlilik bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi.

Bu bitki türlerinden yaklaşık 4 bininin endemik olduğunu aktaran Fidan, farklı bölgelerden topladıkları bitkileri herbaryumda (bitki müzesi) incelediklerini belirtti.

'BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRDIK'

Proje kapsamında 2018'de yaptıkları arazi çalışmasında yeni bir kılıç otu türüyle karşılaştıklarını aktaran Fidan, "Tabii bir bitkinin bilim dünyasına kazandırılması süreci en az 3 yılı buluyor. Çünkü ekolojik faktörlere bağlı değişkenlikler gösterdiği için en az 3 yıl takip etmemiz gerekiyor. 2018'de tespit ettiğimiz bitkiyi 3 yıl takip ettik. Bulduğumuz bu bitkiyi bilimsel bir dergide hakem sürecinden geçirdikten sonra bilim dünyasına kazandırdık. Bunun gibi birçok bitkinin bu bölgede var olduğunu ifade edebiliriz." diye konuştu.

EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Bitkinin arıların bal ve nektar almak için ziyaret ettiği bir bitki olduğuna dikkati çeken Fidan, bitkinin bu açıdan ekonomik olarak değerlendirilebileceğine işaret etti.

Siirt kılıç otunun kentin tescilli ürünlerinden Pervari balının kalitesini artırdığını bildiren Fidan, şunları kaydetti:

"Siirt kılıç otu ve buna benzer endemik bitkilerin bal arıları tarafından ziyaret edilmesi balda kendine özgü bir kalitenin oluşmasına olanak sağlıyor. Sadece bu bölgede endemik bitkiler olduğu için bunlar direkt olarak arılar tarafından kullanılarak kaliteye etki etmektedir. Bu da Pervari balının kendine özgü bir değerinin oluşmasını sağlıyor."

AA

