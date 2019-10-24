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Türk bilim insanları Üsküp'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

"Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında Kuzey Makedonya'da bulunan Türk heyeti, büyükelçiliği, TİKA Ofisi'ni ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki heyet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansını (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Türk heyeti, Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği, Ankara Üniversitesi, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Sağlık Diplomasisi Derneği ile Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen "Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında Üsküp'te çeşitli temaslarda bulundu.

Vakıf Başkanı Kahveci ve beraberindeki heyet, ilk olarak Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'yla bir araya geldi.

Eyüp Kahveci görüşmede, proje ve Üsküp ziyaretiyle ilgili bilgi verirken, Büyükelçi Kara da Kuzey Makedonya ve Türkiye ilişkilerini anlattı.

Ziyaret anısına Büyükelçi Kara'ya Sağlık Diplomasisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Şener tarafından hediye verildi. Görüşmede, Üsküp Ticaret Başmüşaviri Oğuzhan Berber'e de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Doğru hediye takdim etti.

Heyet daha sonra TİKA'nın Üsküp Ofisi'ne geçti. Burada TİKA Program Koordinatörü Aytekin Ayden çalışmalar hakkında bilgi sundu. Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Yavuz Selim Çınar tarafından Ayden'e hediye verildi.

Ankara ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinin öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile doktorların da yer aldığı heyet, daha sonra Üsküp Yunus Emre Enstitüsüne geçti. Heyet, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Organ Nakli Vakfı Üsküp

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