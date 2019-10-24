Türk bilim insanları Üsküp'te

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki heyet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansını (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Türk heyeti, Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği, Ankara Üniversitesi, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Sağlık Diplomasisi Derneği ile Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen "Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında Üsküp'te çeşitli temaslarda bulundu.

Vakıf Başkanı Kahveci ve beraberindeki heyet, ilk olarak Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'yla bir araya geldi.

Eyüp Kahveci görüşmede, proje ve Üsküp ziyaretiyle ilgili bilgi verirken, Büyükelçi Kara da Kuzey Makedonya ve Türkiye ilişkilerini anlattı.

Ziyaret anısına Büyükelçi Kara'ya Sağlık Diplomasisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Şener tarafından hediye verildi. Görüşmede, Üsküp Ticaret Başmüşaviri Oğuzhan Berber'e de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Doğru hediye takdim etti.