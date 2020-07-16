Türk bilim insanları yeni bir bakteri türü keşfetti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, ‘Akuakültürden izole edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp. türlerinin identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal duyarlılık ve direnç genlerinin belirlenmesi’ konusunda yürüttükleri TÜBİTAK projesinde yeni bir Pseudomonas türü tanımladı.

Çalışma hakkında bilgi veren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Altun, Türkiye’nin, gökkuşağı alabalığı üretiminde Avrupa ülkeleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik koruma kontrol önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN 6 FARKLI BÖLGESİNDE İNCELEME YAPILDI

Prof. Dr. Altun, ekibinde yer alan araştırma görevlileri Dr. Muhammed Duman ve İzzet Burçin Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında hastalıkların tespiti amacıyla 2010 yılından bu yana Türkiye’nin 6 farklı bölgesinde inceleme çalışmaları yaptıklarını ve balıklarda hastalık yapan birçok etken tespit ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Altun, uluslararası alanda ilk defa isimlendirilen ‘Pseudomonas sivasensis’ bakterisinin, mikrobiyoloji alanında yeni tür tanımlamalarının yapıldığı ‘Systematic and Applied Microbiology’ dergisinde de yayımlandığını söyledi.