Türk bilim insanlarına ABD basınından övgü

ABD'nin en önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT), Şahin ile Türeci’nin başarısını ve göçmen toplumuna etkilerini sayfalarına taşıdı.

Batı'da ilk Covid-19 aşısının Almanya’nın küçük bir kasabasındaki Türk kökenli iki bilim insanı tarafından bulunduğu vurgulanan WSJ’deki makalede, "Bu aşı, çok hızlı geliştirilen bir ilaç ama 30 yıl süren bir çalışmanın emeği" ifadesi kullanıldı.

Şahin’in, Çin’de ortaya çıkan salgının dünyaya yayılacağını görerek 25 Ocak'tan bu yana şirket çalışanlarıyla izinlerini iptal ettiği ve haftanın 7 günü aşı formülleri üzerinde çalıştığı ifade edilen makalede, şirketin geliştirdiği 10 aşı adayından biri olan "BNT162b2"nin kullanımına İngiltere’de onay verildiği vurgulandı.

Makalede, Morgan Stanley’in hesaplamalarına göre, aşının Pfizer ve BioNTech’e 13 milyar dolardan fazla gelir getireceği tahminine yer verilirken, Şahin’in aşıdan elde edilecek geliri uzun yıllar üzerinde çalıştığı mRNA merkezli kanser tedavisi araştırmalarına yatıracağı ve bunlardan 11'inin klinik deneylerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.