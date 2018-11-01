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Türk bilim insanlarından roket hızını değiştirebilen teknoloji

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Bilkent Üniversitesinde havada hareket halindeki roketlerin hızını otomatik değiştirebilme olanağı sağlayan akıllı bilgisayar yazılımı geliştirildi - Testleri ROKETSAN'da yapılan teknoloji, kapak makalesi olarak uluslararası bilimsel dergilerden IEEE Control Systems Magazine'de bilim dünyasına duyuruldu - Bilkent Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Yıldıray Yıldız: - "Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken isteğe bağlı olarak hızlarını azaltabilecek ya da artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler"

SELMA KASAP - Bilkent Üniversitesince havada hareket halindeki roketlerin hızını otomatik olarak değiştirebilmeye olanak sağlayan akıllı bilgisayar yazılımı geliştirildi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Yıldıray Yıldız ve öğrencisi Anıl Alan tarafından geliştirilen, deneyleri ROKETSAN'da yapılan teknoloji, kapak makalesi olarak Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Birliğince çıkarılan IEEE Control Systems Magazine'de bilim dünyasına duyuruldu.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IEEE Control Systems Magazine dergisinin ekim sayısının kapak konusunun "Zaman Gecikmeli Sistemler İçin Yüksek Performanslı Basınç Kontrolcüsü Geliştirilmesi" makaleleri olduğunu ifade etti.

Söz konusu teknolojinin akıllı bir yazılıma dayandığına işaret eden Yıldız, "Teknolojimiz ile havada hareket halindeki roketlerin hızları ayarlanabilir hale gelebilecek." dedi.

Roketlerin havaya gönderilmelerinin ardından belli bir hız profilinde hareket ettiğini belirten Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Yaptığımız çalışma ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik kazandırılmış oldu. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manevralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler."

- ROKETSAN mühendisleri 1 yıl çalıştı

Yıldız, çalışmalarının literatürde ilk niteliği taşıyan önemli özelliklerinin bulunduğunu bildirdi. ROKETSAN'da yapılan deneylerin de sistemin iyi çalıştığını gösterdiğine işaret eden Yıldız, "Sistemin teoriğini Bilkent Üniversitesinde geliştirdik. Deney düzeneği ise ROKETSAN'da geliştirildi. Deney kısmında öğrencimiz Anıl Alan ve ROKETSAN mühendislerinin bir senelik çalışması oldu. Bundan sonrası çalışmanın endüstriye kazandırılması olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Bilkent Üniversitesi ROKETSAN Türk biliminden havada özgür hareket eden "roket" teknolojisi

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