HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türk bilim insanlarından yapay zeka! Anne karnında hastalık tespiti

Türk bilim insanlarından yapay zeka! Anne karnında hastalık tespiti

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2020 10:08 | Son Güncelleme

Türk bilim insanları geliştirdiği yapay zeka ile anne karnındaki bebekte anomalinin ve hastalıklarını tespit edebilmesini sağlıyor. 15 kişilik ekip tarafından geliştirilen sistemle ilgili açıklama yapan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aydın, tanı ve tedavi aşamasında bu buluşun dünyanın dört bir yanındaki hastalar tarafından Türkiye'yi tercih etmelerini sağlayacak bir noktaya getireceğini söyledi.

Türk bilim insanlarından yapay zeka! Anne karnında hastalık tespiti

Teknolojinin sağladığı destekle anne karnında tanı alınabilen hastalık sayısının günden güne arttığını ifade eden Aydın, bunların tekil organlara yönelik ya da birden fazla yapıyı etkileyen veya genetik yapı ile ilgili rahatsızlıklar da olabildiğini aktardı.

Doç. Dr. Aydın, anne karnında bebekteki anomali ya da hastalıkların ilk tanısının gebelik rutin takibinde ultrasonografi ve Manyetik Rezonans İnceleme (MR) ile konulduğunu söyledi. Değerlendirmeler sonrasında müdahale kararının alındığı bilgisini veren Aydın, bazı durumlarda gebeliği sonlandırmak tek seçenekken kimi durumlarda anne karnında açık ve kapalı cerrahi yöntemlerle müdahalede bulunulabildiğini söyledi.

Aydın, fetal cerrahi ile anne karnında tanı konulan fetüsün ameliyat edilebildiğini, kimi hastalıklarda bebeklerin kalıcı sakatlıkları engellenirken, kimi hastalıklarda hayata tutunmalarının sağlandığını, doğum sonrası ameliyat ihtiyacının en aza indirildiğini anlattı.

'DÜNYADAKİ HEKİMLERİN TECRÜBESİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER KAYITLI OLUYOR'

Yapay zekanın özellikle tıpta başta görüntülüme teknikleri olmak üzere birçok alanda hekime yardımcı bir rol üstlenmeye başladığını belirten Aydın, göz, cilt ya da kalp hastalığına, yapay zeka destekli tanı sistemleriyle tanı konulmaya başlandığını anlattı. Kendisinin de yapay zeka çalışmalarına ilk olarak ABD'ye gittiği dönemde başladığını aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Fetal Tanı ve Tedavi Merkezi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir projeye 2016'da dahil oldum ve bu alanda kendimi geliştirmek için yapay zeka alanında yüksek lisansa başladım. Bebeğin daha anne karnındayken anomali varlığının gösterilmesine yönelik yapay zeka uygulamaları üzerine çalışmalar yaptım. ABD'deyken fetal dönemdeki hastalıklarda yüzde 95'in üzerinde tanı doğruluğu sağlayan yapay zeka yöntemlerini geliştirerek ürünleştirmek için hazır hale getirdim. Bunun Türkiye'ye mal olabilmesi için ülkeme geri dönmeyi bekledim. Bu nedenle ürün aşamasına Türkiye'ye döndükten sonra başladım. Bu amaçla İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) verdiği destekle fizibilitesi süren ve İstanbul Valiliğinin de ortak olduğu projeye imza attık."

Dünya genelinde çok sayıda olguya ait klinik bilgiler ile vücutta ayrıntılı resimler oluşturmak için güçlü mıknatıslar, radyo dalgaları ve bilgisayarın kullanıldığı, tanı koymada yardımcı bir görüntüle tekniği olan MR bilgilerinin kayıtlı olduğu yapay zeka programı geliştirdiklerini anlatan Doç. Dr. Aydın şu bilgileri verdi:

"Sistemde bir veri tabanı yer alıyor ve girilen veriler doğrultusunda hekime önermelerde bulunuyor. Veri tabanında bir klinik ya da bir hekimin değil, dünya üzerinde birçok hekimin tecrübesinden yola çıkılarak elde edilen bilgiler kayıtlı oluyor. Bu nedenle sistemde çok büyük bir veri havuzu olduğu için tecrübe aktarımı bulunuyor. Sistem, anne karnında bebekte anomali ya da hastalıklarda yüzde 95'in üzerinde tanı doğruluğu sağlıyor. Sistem, hem hastalığı tanımlıyor hem de bu hastalığa müdahale edilecek en doğru zamanı öneriyor."

Programın geliştirilmesinde akademik alanda ABD ve İspanya'dan bilim insanlarının da yer aldığını aktaran Aydın, "Aslına bakılırsa ekibimizin tamamı Türkiye'nin idealist bilim insanlarından oluşuyor. Sistem, yapay zeka mühendisleri, yazılımcılar, içerik geliştiricileri, iş analistleri, modelleme ve artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik uzmanlarından oluşan 15 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı." dedi.

'TÜRKİYE, FETAL CERRAHİDE TANI VE TEDAVİDE TERCİH EDİLEN MERKEZ OLABİLECEK'

Aydın, yapay zeka tabanlı sistemle hastalık bazında küçük değişiklikler olsa da doğumsal problemlerin anne karnında yüzde 100'e yakın oranda saptandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bazı hastalık gruplarında mevcut sistemler ile gösterilemeyen ancak bebek öldüğünde ya da doğduktan sonra belirlenebilen, hastalığın yönetiminde önem arz eden derecelendirmeler de yapılabilir. Dünyada yapay zeka ve tıp alanında çalışan 40'ı aşkın kurum var. Bu kurumlar, erişkin hasta verisi üzerinde yoğunlaşıyor. Biz, geliştirdiğimiz sistemle fetüs üzerinde çalışıyoruz. Sisteme hastaların klinik bilgilerini ve MR verilerini giriyoruz. Sisteme uzaktan erişim olması sayesinde, bulunulan yerden her an mevcut veriler değerlendirilebilecek. Sistem aynı zamanda sağlık turizmine doğrudan katkı sağlayacak. Türkiye, fetal cerrahide tanı ve tedavide aranan, tercih edilen merkez olabilecek. Sistemle dünyanın her yerine, her kesimden insana erişmesini, hastaların tanısını netleştirmek için hastane hastane ya da şehir şehir dolaşılmasına gerek kalmadan uygulamadan faydalanabilmesini hedefliyoruz."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Sonbaharla ortaya çıkıyor! Tedavi için...Sonbaharla ortaya çıkıyor! Tedavi için...
Mevlid Kandili yaklaşıyor!Mevlid Kandili yaklaşıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama
Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Romatizma tedavisi mümkün mü?
Sonbaharla ortaya çıkıyor! Tedavi için...
İngiltere'de 'günlük hayat askıya alınacak' tartışması
İngiltere'de 'günlük hayat askıya alınacak' tartışması
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken 20...
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...
Meme kanserinde meme alınmadan tedavi mümkün mü? İşte cerrahi işlem gereken noktalar
Meme kanserinde meme alınmadan tedavi mümkün mü?
Mikroenjeksiyonun tüp bebek yönteminden farkı
Bu yöntem tüp bebekte başarıyı artırıyor
Tüp bebek tedavisinde beslenme alışkanlıkları başarıyı etkiler mi?
Dikkat! Tüp bebek tedavisinde bu besinleri mutlaka tüketin
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.