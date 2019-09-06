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Türk bisiklet üreticileri Eurobike’taki ilgiden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Türk bisiklet üreticileri Eurobike’taki ilgiden memnun

FRİEDRİCHSHAFEN (AA) - Türk bisiklet üreticileri, "Eurobike Bisiklet Fuarı"nda ürünlerine gösterilen ilgi ve talepten memnun kaldı.

Dünyanın en prestijli bisiklet fuarlarından kabul edilen ve Almanya’nın Friedrichshafen şehrinde düzenlenen fuar, dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Ümit Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın, ihracat ayağını oluşturması sebebiyle sektör için çok önemli olduğunu belirterek, "6 yıldır bu fuara katılıyoruz. Bu sene verimli geçtiğine inanıyorum.Talepler şu an için iyi gözüküyor." dedi.

Kron Bisiklet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Durmuşoğlu da söz konusu fuarın Türk firmalarının kendilerini geliştirmesi açısından değerli olduğunu ifade ederek, "Türk firmalarının bu fuarı gelip görmesi ve burada kendilerini göstermesi gerekiyor. Türkiye bisilet sektörü olarak 2 yıl içerisinde Avrupa'ya çok yüksek adetlerde bisiklet satmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Korel Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz ise Eurobike Bisiklet Fuarı'na birçok Türk bisiklet firmasının katıldığını belirterek, "Türkiye, bisiklet sahasında sesini duyurmaya başladı. Türkiye’nin yolunu aydınlatması için yapılması gereken tek şey ihracat, mutlaka ihracat yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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