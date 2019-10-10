Türk Böbrek Vakfı'ndan "Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimleri

İSTANBUL (AA) - Türk Böbrek Vakfı, Bahçelievler Belediyesi iş birliğinde yaklaşık 8 yıldır okullarda sürdürdüğü "Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimlerine devam ediyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Akif Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen, velileri ve eğitimcileri kapsayan eğitimde Türkiye'de 82 milyon nüfusun 3 milyonunun 3. derece obez olduğunu belirtti.

Erk, obez nüfusun 1,8 milyonunun 18 yaş altı olduğunu vurgulayarak, "Çocuk yaşında bu obezite her yıl yüzde 8 artıyorsa çok ciddi bir durum var demektir. Bu durumla ilgili her türlü tedbiri almak lazım." dedi.

Okul Gıdası Logosu'nun güzel bir adım olduğunu ifade eden Erk, çeşitli nedenlerle uygulamanın bir yıl ertelendiğini söyledi.

Çocukların sağlıklı beslenmelerinin hedeflendiğini anlatan Erk, "Sadece kantinlerde bu önlemi almak yetmiyor. Sadece kantinlerde bunu alırsak, çocuk yine aşırı trans yağlı, nişasta bazlı şekerli, aşırı tuzlu ürünü istediği yerden alabilecek. Olayın genele yayılması lazım. Genele yayılma tarihi de 1 Ocak 2020. "diye konuştu.