ObezMarket'in bilinçli tüketen çocuklar ve sağlıklı beslenmeye adım atmak isteyen ebeveynler için iyi fırsat olduğunu belirten Erk, "ObezMarket'in açılışındaki hedefimiz Türkiye'deki çocuk obez nüfusunun yıllık yüzde 8'lik artışını yüzde 4-5'lere çekmek. Çocuk obezitesiyle mücadele ana hedefimiz. Burada para harcamak yok, onun yerine kalori, şeker ve tuz miktarı var." dedi.

Türkiye Böbrek Vakfı, Dünya Böbrek Günü kapsamında, "Çocuklarda Obezite" temasıyla farklı bir projeye imza attı. Proje kapsamında açılan ve sanal olarak işleyecek ObezMarket'te alışveriş sepetine eklenen abur-cuburlar fiyatlarıyla değil, kalori miktarı ve şeker/tuz oranlarıyla hesaplanıyor.

Timur Erk, özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocukların "abur cubur" olarak adlandırılan ürünlere karşı savunmasız kaldığına işaret ederek, "Çoğu belki baklanın, enginarın, pırasanın, kerevizin tadını bilmiyor, işlem görmüş hazır gıdalar, besin değeri az ancak kalorisi yüksek yiyeceklerle öğün geçiriyorlar. Maalesef ellerimizle çocuklarımızın damak tadını bozduk. Oysa geleneksel mutfak kültürümüz ve sofralarımızdan alışkın olduğumuz yemek tariflerimiz, bugün dünyada kabul gören en sağlıklı beslenme biçimi olan Akdeniz beslenme tarzıyla birebir örtüşüyor. Yaptığımız saha eğitimlerinde çocukların yarısının okula kahvaltı yapmadan geldiğini üzülerek gözlemliyoruz." diye konuştu.

ObezMarket'te sadece çocuklara değil, yetişkinlere de tükettikleri yiyecek ve içeceklerin kalorileri, tuz ve şeker miktarlarını belki de biraz acımasız bir yöntemle gösterdiklerini ifade eden Erk, çocuğa "aman sussun" diye verilen paketli gıdanın onu sadece sakinleştirmekle kalmadığını, şişmanlatarak bağışıklığını zayıflattığını dile getirdi.

Erk, bağışıklık sistemini bozan en büyük etkenin şeker olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman yiyeceklere yasak konulması taraftarı değiliz. Yasak, ilgiyi ve isteği arttıracaktır. Kakao oranı yüksek bir çikolatadan küçük bir parça, sürekli olmayacak şekilde tüketilebilir. Yumuşak şekerler yerine doğal yöntemlerle kurutulmuş bir avuç kuru meyve tüketimi doğru tercih olacaktır. Şeker içeriği yüksek olan paketlenmiş aromalı sütler yerine evde şekersiz ve mevsim meyvelerinden hazırlanan aromalı sütler tercih edilmelidir. Evde, ince dilimlenmiş, tuz yerine baharatlarla tatlandırılmış ve çok az bir yağ ile fırında pişirilmiş patatesle de cipslerden hazırlayarak farklı ve lezzetli tatlar elde edebilirsiniz."

