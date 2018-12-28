Türk boksör Karakuş kemerini Filistin'e armağan etti

İngiltere'de yaptığı maçta Uluslararası Boks Birliği (UBA) kemerini kazanan boksör Durmuş Karakuş, galibiyetini ve kemerini Filistin halkına armağan ederek İsrail zulmüne tepki gösterdi.

Karakuş ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa'yı ziyaret etti.

Büyükelçi Mustafa, ziyaretin Filistin ile Türk halkları arasındaki güzel ilişkilerin göstergesi olduğunu vurgulayarak, Karakuş'un başarısının aynı zamanda insani ve siyasi bir adım olduğunu söyledi.

Mustafa, "Bunu takdirle karşılıyoruz. Aynı halklarız, mutluluğumuz aynı, üzüntülerimiz de aynı." dedi.

Boks Federasyonu'na da teşekkürlerini sunan Mustafa, "Filistin ve Türkiye arasında spor dahil olmak üzere bütün alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Şu an Filistin tekvando takımlarının antrenörleri Türk. Boks alanında da çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, Filistin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğuna işaret ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasında gerçek ve samimi bir duruş sergiliyor. Kendileri, dünyada eşine ender rastlanan bir lider, tereddütsüz zalime 'Zalimsin', mazluma da 'Mazlumsun' diyebiliyor." şeklinde konuştu.