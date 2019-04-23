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Türk Büyükelçi Çakıl, Lübnan'ın Arkub bölgesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Şeba, El-Hebbariye, Kafarşuba, Ferdis, Raşeyya el-Fahhar, El-Meri, Kafarhamam beldelerinden oluşan Lübnan'ın Arkub bölgesinde temaslarda bulundu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın güneydoğusundaki Arkub bölgesini ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Türkiye'nin Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ile Lübnan'ın güneydoğusundaki beldeleri gezerek yetkililerle görüştü.

Çakıl ve beraberindeki heyet, Şeba Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Saab, birlik üyeleri ve bölge sakinleri tarafından karşılandı.

Şeba, El-Hebbariye, Kafarşuba, Ferdis, Raşeyya el-Fahhar, El-Meri, Kafarhamam beldelerinden oluşan Arkub bölgesinin durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Çakıl, Türkiye ve Lübnan halkları arasındaki güçlü ve tarihi bağlara vurgu yaptı.

Sünni, Dürzi ve Hristiyanların yaşadığı bölgede ilgiyle karşılanan Büyükelçi Çakıl, yetkililerin eğitim ve kalkınma yönündeki taleplerini TİKA ve YEE'yle değerlendireceklerini kaydetti.

İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal ettiği Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı Arkub bölgesi yetkilileri de bölgenin en verimli topraklarını barındıran Şeba Çiftliklerinin İsrail tarafından gasbedildiğine dikkati çekti.

Halihazırda bölgenin tek gelir kaynağının zeytin üretimi olduğunu dile getiren yetkililer, Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla binlerce mültecinin buraya kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Arkub yetkilileri, bölgeye ilk kez bir Türk büyükelçinin geldiğini ve bunun kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

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