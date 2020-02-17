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  4. Türk Büyükelçi Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na Çağırıldı

Türk Büyükelçi Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na Çağırıldı

17.02.2020 14:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan ziyareti sırasında Keşmir bölgesine ilişkin yaptığı yorumlar üzerine Hindistan, Türkiye'nin Hindistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı ve nota verdi

Türk Büyükelçi Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na Çağırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan ziyareti sırasında Keşmir bölgesine ilişkin yaptığı yorumlar üzerine Hindistan, Türkiye'nin Hindistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı ve nota verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Hindistan yönetiminin Keşmir’de yaşayan müslümanlara yönelik uygulamalarını eleştirmiş ve Türkiye’nin Keşmir halkının yanında olduğunu söylemişti.

Keşmir’in bir bütün olarak Hindistan’ın parçası olduğunu savunan Hindistan yönetimi Erdoğan’ın açıklamaları üzerine Türkiye’nin Hindistan Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Torunlar’a diplomatik nota verildiğini söyledi.

Sözcü Raveesh Kumar yaptığı açıklamada “Bu uluslararası alanda ülkelerin iç işlerine karışan Türkiye modelinin bir başka örneği. Hindistan bunu tamamiyle kabul edilemez buluyor. Bu son yorumların ikili ilişkilerimizde güçlü etkileri olacaktır” dedi.

Hint yetkililer Hindistan Başbakanı Narenda Modi’nin Türkiye’den ithal edilen ürünlere kısıtlama getirmeyi de düşündüğünü dile getiriyorlar.

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