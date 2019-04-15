Türk Büyükelçi, Lübnanlı Bakan ile medyada iş birliğini görüştü

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Enformasyon Bakanı Cemal Cerrah ile bir araya gelerek, medya alanında iş birliğini görüştü.

Büyükelçi Çakıl, Lübnan Enformasyon Bakanı Cerrah'ı başkent Beyrut'taki makamında ziyaretinden sonra basına yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ve bunları geliştirme yollarını ele aldıklarını belirtti.

Çakıl, görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki basın düzeyindeki ilişkilere de değindiklerini belirterek, "Türkiye oldukça gelişmiş bir medya sektörüne sahip. Medyada yazılı, sözlü ve görsel olarak sahip olduğumuz deneyim konusunda Lübnan ile iş birliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Büyükelçi Çakıl, bölgesel konuların da görüşme sırasında ele alındığını kaydederek, Türkiye'nin Lübnan ile ikili ilişkilerini önemsediğini ve bunu tüm alanlarda geliştirmek istediğini söyledi.

