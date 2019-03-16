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Türk Büyükelçi, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal ile makamında görüştü.Son günlerde Türk vatandaşlarının, Ukrayna havaalanlarından içeri alınmayarak geri gönderilmelerinin artmasına ilişkin olarak Kiev Türk Büyükelçiliği harekete geçti.Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal’ı makamında ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Türk vatandaşlarının sınır kapılarında yaşadığı problemleri ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk Büyükelçi, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal ile makamında görüştü.
Son günlerde Türk vatandaşlarının, Ukrayna havaalanlarından içeri alınmayarak geri gönderilmelerinin artmasına ilişkin olarak Kiev Türk Büyükelçiliği harekete geçti.
Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal’ı makamında ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Türk vatandaşlarının sınır kapılarında yaşadığı problemleri ele alan bir görüşme gerçekleştirdi. Konuya dair açıklama yapan Petro Tsigikal, “Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin güven, karşılıklı anlayış ve desteğe dayanmasından çok memnunum. Bu görüşmenin Ukrayna ve Türkiye’nin çıkarları arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmeye katkıda bulunacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, 2018 yılında 314 bin, 2019 yılının başından bugüne kadar ise 46 bin Türk vatandaşının ülkeyi ziyaret ettiği bildirildi.

Türk Büyükelçi, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı ile görüştü

Türk Büyükelçi, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı ile görüştü

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