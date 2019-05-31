Türk Büyükelçi'den Ürdünlü iş adamları ve bakanlara iftar

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdünlü iş adamlarına ve bazı eski bakanlara iftar verdi.

Büyükelçi Murat Karagöz'ün evinde düzenlenen iftar programına Ürdün'ün önde gelen iş adamları ve eski bakanlar katıldı.

Karagöz, iftar programı sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Ürdün'ün, iki ülkeyi ortak zorluklarla mücadelede bir araya getiren sağlam ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki krizlerin ekonomik etkisinden söz eden Büyükelçi Karagöz, söz konusu krizlerin Ürdün ve Türkiye'nin ticaret yollarının işleyişine olumsuz yansımaları olduğunu dile getirdi.

