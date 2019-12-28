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  4. Türk Büyükelçiyi Öldüren Sasunyan'ın ABD'de Tahliyesine Tepki

Türk Büyükelçiyi Öldüren Sasunyan'ın ABD'de Tahliyesine Tepki

28.12.2019 18:39 | Son Güncelleme

ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebi, California eyaletinde çıkarıldığı mahkemece kabul edildi. Karara Ankara’dan tepki geldi

Türk Büyükelçiyi Öldüren Sasunyan'ın ABD'de Tahliyesine Tepki

ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebi, California eyaletinde çıkarıldığı mahkemece kabul edildi. Karara Ankara’dan tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen 27 Aralık'ta California’da gerçekleşen duruşmada söz konusu talebin kabul edildiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kaliforniya Valisinin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz" ifadesi yer aldı.

"Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır" denilen açıklamada, Sasunyan'ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu eyleminin basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist eylem olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit verdiği anımsatılan açıklamada, "Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır. Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."

Ermeni Soykırımı İçin Adalet Komandoları (ESAK) üyesi olan Hampig Sasunyan 28 Ocak 1982 tarihinde, evine gitmek üzere yolda olan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'a trafik ışıklarında suikast düzenleyen iki isimden biriydi.

O dönemde 19 yaşında olan Sasunyan, suikastten iki yıl sonra Ocak 1984’te devam edildi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğer saldırgan Krikor Saliba’nın ise aynı yıl Lübnan’a kaçtığı ve iç savaşta öldüğü iddia edilmişti.

California eyaleti yasalarına göre hapis cezasının 25’inci yılını doldurmasıyla, şartlı salıverilme başvurusu yapma hakkı kazanan Sasunyan’ın daha önceki tahliye talepleri reddedilmişti.

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