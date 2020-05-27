Türk Büyükelçiyi Öldüren Sasunyan'ın Tahliye Kararı Geri Çevrildi

California eyaletinin Demokrat Partili Valisi Gavin Newsom, ABD'de 1982'de Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine izin veren mahkeme kararını reddetti.

California Valisi Newsom, açıklamasında, ‘‘Kayıtlardaki kanıtları inceledim ve güvenli bir biçimde tahliye edilmeden önce Hampig Sasunyan’ın yapması gerekenler olduğunu düşünüyorum. Buna bağlı olarak, kendisinin salıverilmesi durumunda toplum için hala yüksek tehlike teşkil ettiği sonucuna vardım. Bu nedenle kendisinin şartlı tahliyesi ile ilgili kararı geri çeviriyorum’’ ifadelerini kullandı.

Vali Newsom’un kararı Ankara’da memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "27 Aralık 2019 tarihinde görülen şartlı tahliye duruşmasında, Sasunyan’ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar verilmiştir. Bu kararın uygulanmaması yönündeki beklentimiz, gerekçeleriyle birlikte ilgili ABD makamlarının dikkatine getirilmiştir. Kaliforniya Valiliği, 26 Mayıs 2020 tarihli nihai kararında şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmiştir. Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu cinayet hastalıklı ve çarpık bir ideolojinin korkunç boyutlarını ortaya koyan bir suç olarak asla unutulmayacaktır. Dünyadaki nefret söyleminin ve aşırıcılığın vardığı son nokta olan terörün cezasız kalmayacağını bir kez daha gösteren bu karar memnuniyetle karşılanmıştır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.