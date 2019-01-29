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Türk cerrahlar Azerbaycan'da izsiz tiroit ameliyatı gerçekleştirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay: - "İzsiz tiroit cerrahisi konusunda üniversitemizi, ülkemizi temsil etmek bizleri motive ediyor. Bir sonraki duraklarımız ise Polonya ve İsviçre"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve ekibinin Azerbaycan'da izsiz tiroit ameliyatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Gürcistan ve Bulgaristan'da izsiz tiroit ameliyatı gerçekleştiren ekip Azerbaycan'dan gelen davet sonrası bu ülkede de ameliyat yaptı.

Merkezi Neftçiler Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi Dr. Elmir Asgerov'un davetlisi olarak Azerbaycan'a giden Makay ve ekibi, başarılı geçen izsiz tiroit ameliyatının ardından konuyla ilgili konferans verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Makay, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz ameliyatla Azerbaycan'da ülkemiz tıp bilimi adına bir tarih yazdığımızı düşünüyorum. İki yıl önce Türkiye'de gerçekleştirilmesi hayal olarak görülen izsiz tiroit ameliyatını gerçekleştirmiştik. Aynı hayali kardeş ülke Azerbaycan'da bir kez daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadık. Kardeş ülke ile iş birliğimizin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. İzsiz tiroit cerrahisi konusunda üniversitemizi, ülkemizi temsil etmek ve Ege Üniversitesi'nin bu alanda da bir çekim merkezine dönüşmesi bizleri motive ediyor. Bir sonraki duraklarımız ise Polonya ve İsviçre. Bu ülkelerde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da yurt dışında yapılan operasyonların üniversitenin ve ülkenin göğsünü kabarttığını ifade etti.

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Azerbaycan Cerrah Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tiroit

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