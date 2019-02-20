Ekibin, bir hafta süresince farklı hastanelerde Iraklı meslektaşlarıyla girdiği ameliyatlarda, hem hastalar sağlığına kavuşturuldu hem de tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Gazi, Yıldırım Beyazıt, Osmangazi, Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitelerinden, farklı branşlardaki gönüllü 6 profesör ve ekibi, Kerkük'te çeşitli hastane ve sağlık kurumlarında tedavi gören hastaları muayene etti.

Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği ile Kerkük Üniversitesi ve Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, alanlarında başarılı 6 Türk hekim, tecrübelerini paylaşmak için gönüllü oldu.

ABDULLAH DOĞAN - Irak'ın Kerkük kentinde, ağır sağlık sorunları bulunan 30 hasta, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görevli öğretim üyesi hekimler tarafından yapılan zorlu ameliyatlar ile sağlığına kavuştu.

Seminer ve konferanslarla tıpta gelinen noktayı da anlatan gönüllü hekimler, sığınmacı kampları başta olmak üzere kentteki hastane ve sağlık kurumlarında da mesai yaptı.

- Tıpta gelinen son noktayı anlattılar

Proje ekibinde yer alan Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği ve Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 187 Iraklı doktora Türkiye'de eğitim kursları verdiklerini söyledi.

Talebin çok fazla olmasından dolayı gönüllü hekimlerle Irak'ta organizasyon yapmayı planladıklarını anlatan Beyatlı, şöyle konuştu:

"Buradan profesör hekimleri, Kerkük'e götürerek orada yerinde eğitim verdirmenin daha makul olacağını düşündük. Kerkük Üniversitesi ve Kerkük Sağlık Müdürlüğü ile buradan farklı üniversitelerden 6 profesörü bir haftalığına Kerkük'e götürdük. Orada hastanelerde tıbbi konferanslar verildi, ameliyatlar yapıldı. Kerküklü doktor arkadaşlara bilgi, ameliyat tekniği ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Bu yapılan faaliyet, Iraklı doktorlar tarafından çok büyük memnuniyet ile karşılandı. Iraklı doktorlar, tıpta gelinen son noktayı görme fırsatı buldu."