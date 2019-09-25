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Türk-Cezayir ortaklığında polipropilen üretim tesisi protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 04:10 | Son Güncelleme

Rönesans Holding ile Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach, polipropilen üretim tesisi kurmak üzere perşembe günü protokol imzalayacak

CEZAYİR (AA) - Rönesans Holding ile Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığında Ceyhan'da polipropilen üretim tesisi kurulması için perşembe günü protokol imzalanacağı bildirildi.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Rönesans Holding ile Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach'ın, polipropilen üretim tesisi kurmak üzere protokol imzalayacağı belirtildi.

Açıklamada, Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab'ın söz konusu tesisin kurulması için düzenlenecek imza törenine katılmak üzere perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Adana Ceyhan'da kurulacak tesiste yıllık 450 bin tonluk üretim yapılacağı kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2018'de Cezayir'e düzenlediği ziyaret sırasında iki ülke arasında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Rönesans Holding açıklamasında da Ceyhan Mega Petrokimya Bölgesi'ndeki polipropilen üretim tesisinin 1,2 milyar dolarlık yatırım olduğu ifade edilmişti. Tesisin 2023'te tamamlanması hedefleniyor.

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Cezayir Türkiye

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