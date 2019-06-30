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Türk Çocuklar ve Mülteci Akranları Folklor ile Kaynaştı

30.06.2019 19:14 | Son Güncelleme

Türk çocukları ile Suriyeli mülteci çocuklar, Dünya Mülteciler Günü için düzenlenen folklor ve müzik etkinliğinde buluştu; rengarenk, umut dolu görüntüler sundu

Türk Çocuklar ve Mülteci Akranları Folklor ile Kaynaştı

Türk çocukları ile Suriyeli mülteci çocuklar, Dünya Mülteciler Günü için düzenlenen folklor ve müzik etkinliğinde buluştu; rengarenk, umut dolu görüntüler sundu.

Türkiye’de sığınmacılar konusunda sorumlu kuruluş olan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sivil toplum örgütleriyle birlikte mülteci çocukları topluma kazandırma çalışmaları yürütüyor. İdare, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü çerçevesinde öngörülen ancak hava muhalefeti nedeniyle “Her renk bir insan, her insan bir renk, biz birlikte güzeliz” başlıklı etkinliğini ise 28 Haziran’da gerçekleştirebildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (İGAM) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte “kız çocukları ve eğitim” teması ön plandaydı. Etkinlikte Türkiye’de her geçen gün nüfus artışı gözlemlenen Suriyeli çocuklar yanı sıra Irak’tan aileleriyle göç etmiş çocuklar yer aldı.

Çocuklar kendi kültürlerini mini konserler ve folklor gösterileri sergilerken heyecanlı dakikalar yaşadılar. Çocuklar sadece hünerlerini sergilemekle kalmadılar ve hep birlikte farklı lezzetleri de tatma imkanı buldular. Pamuk şeker gibi her kültürden çocuğu cezbedebilecek tatlılar da sunulurken, hünerlerini sergileme çabasındaki çocuklar hediyelerle de ödüllendirildiler. Gün boyu çocuklar arasında diyalog ve birlikte eğlenme amaçlanırken, kardeşlik atmosferine yönlendirildiler.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu VOA Türkçe’ye yaptığı açıklama, Türkiye’de Suriyeliler konusundaki önyargıları işaret etti. Kadıoğlu, “Gerek yabancı toplum olduğu gibi bizim Türk toplumunda da bununla ilgili birtakım çalışmalar yapmamız gerekiyor. İnsan bilmediğinin düşmanı. Biz kendi toplumumuzda özellikle doğru bilinen yanlışlar noktasında hummalı çalışmalar yapıyoruz. Görüyoruz ki toplumumuzda birçok kişi özellikle Suriyeliler genelinde bazı şeyler bilmediğini yanlış aktarıldığını veya yanlış birtakım duyumlar aldığını görüyoruz bunlar için azami bir gayretle Göç İdaresi genel müdürlüğümüz ve 81 ildeki teşkilatımız azami bir çalışmalar yapıyoruz. Biz her insan bir göç her insan ayrı bir renk dedik. Her insan ayrı bir değer bunun için mücadele edeceğiz. Ama bunun yanı sıra uyumu kendi topraklarımızda gerçekleştirirken geri dönüş yapacak olan kardeşlerimize de uyumu sağlayıp gittiği yerlere de uyumun zenginliğini değerlerini de vermesini istiyoruz” dedi.

İltica ve Göç Araştırmaları (İGAM) Merkezi Başkanı Metin Çorabatır da, “3.6 milyon Suriyeli mülteci 9 yıldır Türkiye’de barınıyor. Türkiye dünyada en fazla Suriyeli mülteci barındıran ülke BM verilerine göre. Bu insanların kalış süreleri uzadığı görüldü ve daha da uzayacağı maalesef Suriye’de çözümün henüz bize yakın olmadığını görünce artık uyum entegrasyon gibi politikalara yöneldi. Bunun önemli unsurları var, işte eğitim. Eğitimde önemli adımlar atılıyor. Aynı şekilde istihdam, işe giriş konusunda önemli adımlar atıldı ama yapılacak daha çok iş var. İşte insanoğluna yakışır bir konut, barınma sorunu daha çözülmedi. Türkiye politikalarını duruma göre değiştiriyor kampları boşaltıp şimdi şehirlerde destek veriyor. Ama en önemli eksiklik olarak mevzuat değişikliğini görüyorum şahsen İltica ve Göç Araştırma Merkezi olarak. 4 milyon insan 8 seneden beri buradalar ve çok büyük bir sorun çok daha zengin ülkelerin omuzlamaktan kaçındığı bir sorun. Türkiye buna katlanıyor katlanmaktan ziyade uluslararası vecibelerini yerine getiriyor. Ama Türkiye’ye daha fazla yardım yapılmalı yardımlar kesilmemeli artmalı daha akıllıca paralar kullanılmalı. Bu çabaların büyük bir kısmı da mevzuatın uluslararası sisteme uyumlu haline getirilmesi gerekiyor gibime geliyor” dedi.

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