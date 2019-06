Türk Çocuklar ve Mülteci Akranları Folklor ile Kaynaştı

Çocuklar kendi kültürlerini mini konserler ve folklor gösterileri sergilerken heyecanlı dakikalar yaşadılar. Çocuklar sadece hünerlerini sergilemekle kalmadılar ve hep birlikte farklı lezzetleri de tatma imkanı buldular. Pamuk şeker gibi her kültürden çocuğu cezbedebilecek tatlılar da sunulurken, hünerlerini sergileme çabasındaki çocuklar hediyelerle de ödüllendirildiler. Gün boyu çocuklar arasında diyalog ve birlikte eğlenme amaçlanırken, kardeşlik atmosferine yönlendirildiler.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (İGAM) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte “kız çocukları ve eğitim” teması ön plandaydı. Etkinlikte Türkiye’de her geçen gün nüfus artışı gözlemlenen Suriyeli çocuklar yanı sıra Irak’tan aileleriyle göç etmiş çocuklar yer aldı.

Türkiye’de sığınmacılar konusunda sorumlu kuruluş olan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sivil toplum örgütleriyle birlikte mülteci çocukları topluma kazandırma çalışmaları yürütüyor. İdare, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü çerçevesinde öngörülen ancak hava muhalefeti nedeniyle “Her renk bir insan, her insan bir renk, biz birlikte güzeliz” başlıklı etkinliğini ise 28 Haziran’da gerçekleştirebildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu VOA Türkçe’ye yaptığı açıklama, Türkiye’de Suriyeliler konusundaki önyargıları işaret etti. Kadıoğlu, “Gerek yabancı toplum olduğu gibi bizim Türk toplumunda da bununla ilgili birtakım çalışmalar yapmamız gerekiyor. İnsan bilmediğinin düşmanı. Biz kendi toplumumuzda özellikle doğru bilinen yanlışlar noktasında hummalı çalışmalar yapıyoruz. Görüyoruz ki toplumumuzda birçok kişi özellikle Suriyeliler genelinde bazı şeyler bilmediğini yanlış aktarıldığını veya yanlış birtakım duyumlar aldığını görüyoruz bunlar için azami bir gayretle Göç İdaresi genel müdürlüğümüz ve 81 ildeki teşkilatımız azami bir çalışmalar yapıyoruz. Biz her insan bir göç her insan ayrı bir renk dedik. Her insan ayrı bir değer bunun için mücadele edeceğiz. Ama bunun yanı sıra uyumu kendi topraklarımızda gerçekleştirirken geri dönüş yapacak olan kardeşlerimize de uyumu sağlayıp gittiği yerlere de uyumun zenginliğini değerlerini de vermesini istiyoruz” dedi.