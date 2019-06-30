Türk Çocuklar ve Mülteci Akranları Folklor ile Kaynaştı

Türk çocukları ile Suriyeli mülteci çocuklar, Dünya Mülteciler Günü için düzenlenen folklor ve müzik etkinliğinde buluştu; rengarenk, umut dolu görüntüler sundu.

Türkiye’de sığınmacılar konusunda sorumlu kuruluş olan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sivil toplum örgütleriyle birlikte mülteci çocukları topluma kazandırma çalışmaları yürütüyor. İdare, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü çerçevesinde öngörülen ancak hava muhalefeti nedeniyle “Her renk bir insan, her insan bir renk, biz birlikte güzeliz” başlıklı etkinliğini ise 28 Haziran’da gerçekleştirebildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (İGAM) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte “kız çocukları ve eğitim” teması ön plandaydı. Etkinlikte Türkiye’de her geçen gün nüfus artışı gözlemlenen Suriyeli çocuklar yanı sıra Irak’tan aileleriyle göç etmiş çocuklar yer aldı.

Çocuklar kendi kültürlerini mini konserler ve folklor gösterileri sergilerken heyecanlı dakikalar yaşadılar. Çocuklar sadece hünerlerini sergilemekle kalmadılar ve hep birlikte farklı lezzetleri de tatma imkanı buldular. Pamuk şeker gibi her kültürden çocuğu cezbedebilecek tatlılar da sunulurken, hünerlerini sergileme çabasındaki çocuklar hediyelerle de ödüllendirildiler. Gün boyu çocuklar arasında diyalog ve birlikte eğlenme amaçlanırken, kardeşlik atmosferine yönlendirildiler.