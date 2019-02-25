Türk dağcılar Hocalı katliamı kurbanları için tırmandı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giden 13 Türk dağcı, Hocalı katliamında şehit düşenleri anmak amacıyla Nahçıvan'ın sembolü Haça Dağı'nın zirvesine tırmandı.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) tarafından, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilen sivilleri anmak için tırmanış düzenlendi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 13 dağcı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geçerek, bölgenin en zorlu dağlarından Haça'nın zirvesine çıktı.

Dağcılar, zirvede "Hocalı şehitlerini saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz" yazılı pankart açıp saygı duruşunda bulundu.

AKUD Başkanı Ümit Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Hocalı şehitlerini anmak için faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hocalı'da yaşananların dünyaya duyurulması gerektiğini vurgulayan Sönmez, "Türkiye'nin farklı illerinden gelen 13 kişilik bir ekiple bu tırmanış faaliyetini düzenledik. Haça Dağı zorlu parkurları olan bir dağ olmasına rağmen ekibin tümü zirveye ulaştı. Bu yıl bu yaptığımız etkinlik üçüncü anma etkinliği oldu. Her yıl Hocalı şehitlerini geleneksel olarak bu dağın zirvesinde anmayı planlıyoruz." dedi.

Tırmanışa Muğla'dan katılan Bodrum Doğa Sporları Kulübü (BODOSK) Sporcusu Selma Güven de "Hocalı şehitlerini saygıyla anıyoruz. Savaşlara ve ölümlere hayır diyoruz. Hiçbir bahane masum insanların ölümünü haklı kılamaz." diye konuştu.

