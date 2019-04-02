HABER

Türk dalgıçlar Dicle Nehri’nden 2 ceset çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Irak’ın Musul kentinde Dicle Nehri’nde batan ve 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren Türk dalgıç ekipleri 2 ceset buldu.Türk dalgıç ekipleri tarafından Irak’ın Musul kentinde yaşanan feribot faciasında kaybolanları arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Dicle Nehri’nde 10 yaşındaki bir çocuk ve kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu.

Irak’ın Musul kentinde Dicle Nehri’nde batan ve 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren Türk dalgıç ekipleri 2 ceset buldu.
Türk dalgıç ekipleri tarafından Irak’ın Musul kentinde yaşanan feribot faciasında kaybolanları arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Dicle Nehri’nde 10 yaşındaki bir çocuk ve kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. Irak Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgilere göre, cesetler kentin güneyindeki Hamamulalil bölgesinde bulundu.
21 Mart’ta aşırı yük nedeniyle batan feribotta 100’den fazla kişi hayatını kaybederken 60’a yakın kişi sulara kapılarak kaybolmuştu.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Gaziantep'te 2 kadın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüGaziantep'te 2 kadın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
Adana’da kaybolan çocuklar bulunduAdana’da kaybolan çocuklar bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.