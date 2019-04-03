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Türk dalgıçlar Musul'da 2 kişinin cesedine ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri dalgıç ekibinin Musul'daki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cesedine ulaştığını bildirdi.

Türk dalgıçlar Musul'da 2 kişinin cesedine ulaştı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri dalgıç ekibinin Musul'daki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cesedine ulaştığını bildirdi.
Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde 21 Mart'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye giden 20 kişilik Türk dalgıç ekibinin çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, dalgıç ekibinin 2 kişinin cesedine ulaşarak, yerel makamlara teslim ettiğini açıkladı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Türk dalgıçlar Musul'da 2 kişinin cesedine ulaştı

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