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Türk dalgıçlar Musul'daki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:45 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentinde yaşanan feribot faciası sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 3 kişinin cesedine ulaştı

ERBİL (AA) - Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri'nde geçen ay meydana gelen feribot faciasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye doğru hareket etti.

Musul'daki arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan birinci sınıf dalgıç ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçakla Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Dicle Nehri'nde kötü hava şartları ve artan su seviyesine rağmen 20 gündür aralıksız çalışan Türk dalgıçlar, 3 kişinin cesedine ulaştı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türk dalgıç ekibinin uğurlanması sırasında yaptığı açıklamada, Musul'da 100'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasının ardından Türkiye'nin Irak halkına yardım elini uzattığını söyledi.

Karaçay, olayın ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine işaret ederek, "Bu çerçevede cesetlere ulaşmak için yardım etmek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri buraya gelerek Musul'un Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi." diye konuştu.

Türk dalgıçların 3 kişinin cesedine ulaştığını hatırlatan Karaçay, ekibin görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini ve Türkiye'ye doğru hareket ettiğini söyledi.

Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta bir feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarmış, kaybolan 100'e yakın kişi için ise bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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