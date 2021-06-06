Türk dalış sporcusu dünya rekoru kırdı!

Daha önce 10 kilo 900 gramla İtalyan bir sporcuya ait olan dünya rekorunu, 11 kilo 400 gramla levrek avlayarak egale eden Selçuk Koşar kırdığı rekorun tescil başvurusunda bulundu. 2001 yılından beri dalış sporuyla ilgilendiğini ifade eden 41 yaşındaki Koşar, dünya rekorunu kırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

"PES ETMİŞKEN YAKALADIM"

Resmi başvurusunun tescillenmesini beklediğini ifade eden Koçar, “Daha önce balık bana denk geldi, fakat çok yoğun havyar var diye atış yapmadım. Çok yoğun bir dalış yapıyordum acayip yorulmuştum, tam çıkacakken, pes etmişken son bir dalışımı yaptım. Balık bana sağ taraftan geldi çok güzel bir atışla balığı aldım.” ifadesini kullandı.

"REKORU TESCİL ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Marmara’da müsilajın yoğun olduğunu ve dalış yaparken görüş mesafesinin kısıtlı olduğunu dile getiren Koşar, “Bu balığın belki Karadeniz’de büyüğü vardır ama önemli olan balığı vurduktan sonra tescil ettirmek belki 13 kilo, 14 kilo çıkabilir ama önemli olan Amerika’ya tescil ettirip balığı dünya rekorluğuna tescil ettirmemiz gerekiyor. O zaman balık sayılıyor” dedi.